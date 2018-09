Mann rettet aus zehntem Stock fallendem Kind das Leben – VIDEO

Der Vorfall ereignete sich am Montag. Der im zehnten Stock wohnende Junge soll allein in der Wohnung gewesen sein. Er wollte an die frische Luft, stellte aber fest, dass die Tür verschlossen war, weshalb sich das Kind entschied, das Moskitonetz am Fenster aufzuschneiden, wobei er fiel, sich aber noch am Fenstervorsprung festklammern konnte.

Ein im neunten Stock wohnender Nachbar soll den schreienden Jungen gehört haben. Er sah aus dem Fenster, und als das Kind zu fallen begann, konnte es der Mann packen und in seine Wohnung ziehen.

„Zum ersten Mal bin ich in eine solche Situation geraten. Ich suchte einen festen Stand und hielt meine Hände unter ihn. Etwa 15 Sekunden hing er und stürzte dann ab. Als er die drei Meter bis zum Stock geflogen war, bekam ich ihn erfolgreich zu fassen“, sagte der Retter.

Die Feuerwehr kam fast unmittelbar nach dem Vorfall an den Ort des Geschehens. Der Junge brauchte aber keine Hilfe, er wurde seinen Eltern übergeben.