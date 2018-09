Russlands Ex-Bahnchef gibt Auskunft zu Salonwagen für Jelzin und Putin

Auf der Webseite des Kremls ist ein Foto vom Juni 2003 zu sehen, auf dem der russische Präsident Wladimir Putin und Gennadi Fadejew in einem ungewöhnlichen Eisenbahnwagen sitzen: in der Mitte steht ein grüner Tisch, an den Fenstern – Gardinen, die es in konventionellen Reisezugwagen nicht gibt, auf dem Tisch – ein Telefon.

© Sputnik / Mikhail Voskresensky Russische Staatsbahn RZD an Modernisierung griechischer Bahn interessiert

Fadejew erzählte, dass dies ein „gewöhnlicher Wagen für Verhandlungen des Präsidenten des Landes“ sei, der zum „Bestand des Präsidentenzuges gehört“ und „an den Salonwagen des Präsidenten angekuppelt ist“.

Der Wagen sei im „Auftrag des FSO (Föderaler Bewachungsdienst – Anm. d. Red.) unter Berücksichtigung seiner vollen, absoluten persönlichen Sicherheit und seiner Arbeit als Präsident“ projektiert worden.

Der Ex-Chef von RZD erinnerte sich daran, wie er im Jahr 1996 in dem Salonwagen mit dem Präsidenten Boris Jelzin gefahren sei, als jener in dem Süden reiste.

© Sputnik / Alexander Astafjew Sitzung der russischen Regierung in einem Sonderzug (Archivbild)

„Aber Wladimir Putin hat einen moderneren (Salonwagen – Anm. d. Red.)“, betonte er.

© Sputnik / Ewgeniy Biyatow Erneuerung syrischer Eisenbahn: Russische Unternehmen bereit zu Teilnahme – Medien

Fadejew teilte ferner mit, worüber er damals mit dem russischen Staatschef gesprochen hatte: „Über die Reform, über den Ladoschski-Bahnhof mit seiner übergroßen Infrastruktur, wohin wir damals zur Eröffnung gefahren sind. Wir sind um 8:30 am Bahnhof angekommen, es war schönes Wetter. Die Bürger, die Passagiere haben sich herzlichst für diesen ungewöhnlichen Bahnhof bedankt. Zum Abschluss der Bahnhofsbesichtigung hatte der Präsident im Referenzbuch in Bezug auf dessen Erbauer und Betreiber geschrieben – ‚Gute Arbeit!‘.“