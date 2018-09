UN-Vollversammlung: So viel kostete Poroschenkos Reise nach New York

Das ukrainische Präsidialamt hat 4,2 Millionen Griwna (zirka 126.000 Euro) für den Flug einer Abordnung mit Präsident Petro Poroschenko an der Spitze nach New York zur Teilnahme an der UN-Vollversammlung ausgegeben. Davon zeugen laut dem Portal „Ukrainskije Nowosti“ die Angaben des Einheitlichen Portals für Verwendung öffentlicher Mittel.