Forscher verrät die wirksamste Methode gegen Herzinfarkt

An Herz- und Kreislauferkrankungen sterben laut Statistik jedes Jahr etwa eine Million Russen, vorwiegend an Myokardinfarkt und ischämischer Herzerkrankung. Der Akademiker und Direktor der Klinik für Spitaltherapie der Ersten Staatlichen Medizinischen Setschenow-Universität, Dr. Juri Belenkow, erzählt von neuen Errungenschaften in der Kardiologie.