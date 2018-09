Elon Musk tritt als Tesla-Verwaltungsratschef zurück

Er bleibe zwar weiterhin Geschäftsführer des Konzerns, dürfe aber drei Jahre lang nicht zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates gewählt werden. Ein unabhängiger Vorsitzender werde ihn ersetzen. Darüber hinaus sollen zwei autonome Direktoren in den Verwaltungsrat berufen werden.

Mit dieser Entscheidung erhofft sich die SEC, negative Folgen für die Tesla-Aktionäre verhindern zu können. Ein Gericht muss der Vereinbarung noch zustimmen.

Am Donnerstag hatte die SEC Klage gegen Musk wegen Täuschung von Anlegern eingereicht. Darin heißt es: „Der Fall enthält eine Serie von falschen und irreführenden Erklärungen, die vom Chief Executive Officer von Tesla Inc. (,Teslaʻ), Elon Musk, über die Privatisierung von Tesla am 7. August 2018 gemacht wurden“.

Musk hatte laut dem TV-Sender CNBC zunächst die Vorwürfe als grundlos bezeichnet.

