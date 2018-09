Haarsträubender Fund: Junge entdeckt Cuttermesserklinge in Lego-Karten – FOTO

Ein Dreijähriger hat in Großbritannien seiner Mutter einen großen Schrecken eingejagt: In einem Tütchen mit Lego-Sammelkarten hat er eine Cuttermesserklinge entdeckt, wie BBC meldet.

Kirsty Thorne berichtete dem Sender von ihrem Schock, als ihr Sohn beim Öffnen einer Karten-Tüte von der Supermarktkette Sainsbury's eine Klinge gefunden und ihr gezeigt habe. Zum Glück kam der Junge ohne Verletzungen davon.

Ihre Kinder haben bei dem Vorfall gerade mit Karten am Tisch gespielt, so Thorne. Der Fund sah ihr zufolge wie eine Cuttermesserklinge aus und hatte die perfekte Größe, um in die Tüte zu passen.

Das Unternehmen erklärte wiederum in einer Stellungnahme, dass dies ein „vereinzelter und ungewöhnlicher Vorfall“ gewesen sei.