Krim-Brücke für Lkw-Verkehr eröffnet: Duma-Abgeordneter kommentiert – VIDEO

Die Krim-Brücke ist nun offiziell für den Lkw-Verkehr freigegeben worden, wie der Duma-Abgeordnete Dmitri Belik in einem Interview mit dem Sender RT erklärte.

Heute sei ein Feiertag, Russland demonstriere die Entschlossenheit, seine neuen Regionen weiterhin zu integrieren, sagte Belik. „Die Bauarbeiten gehen schnell voran, die Bahnverbindung mit dem Festland soll bald fertiggestellt werden“, fügte er hinzu.

© Sputnik / Alexej Malgawko Krim-Brücke von Schwimmkran gerammt - VIDEO

Die Eröffnung der Krim-Brücke für den Lkw-Verkehr solle Logistik-Engpässe vor allem im Winter verhindern. „Ich bin sehr optimistisch hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen der Brückeneröffnung. (…) Eines kann man jetzt schon sagen: In diesem Winter wird es keine Lieferverzögerungen aufgrund schlechter Wetterbedingungen geben“, räumte Belik abschließend ein.

Der Autoverkehr über die 19 Kilometer lange Krim-Brücke, die die südrussische Region Krasnodar mit der Halbinsel Krim verbindet, war am 15. Mai offiziell in beide Richtungen freigegeben worden. An der feierlichen Zeremonie hatte der russische Präsident Wladimir Putin teilgenommen.

