Baltikum: Explosion auf Passagierfähre mit 335 Menschen an Bord

Eine Explosion ereignete sich im Motorraum einer Passagierfähre, die unter der litauischen Flagge im Baltischen Meer unterwegs war. Dies meldete ein Vertreter der russischen föderalen Behörde für See- und Flussverkehr.

Eine Quelle in den Rettungsdiensten des Kaliningrader Gebiets hatte zuvor mitgeteilt, dass eine Explosion mit einem folgenden Brand auf einer Passagierfähre gemeldet worden sei, die in internationalen Gewässern in 135 Kilometern Entfernung von Kaliningrad unter litauischer Flagge segele.

Neues zum Thema: der Brand an Bord der litauischen Fähre „Regina Seaways” wurde gelöscht. Dies teilte der stellvertretende Chef des Kaliningrader Seerettungszentrums, Dmitri Aljochin, mit.

„Auf der Passagierfähre unter der Flagge Litauens in der Ostsee hat sich eine Explosion im Maschinenraum ereignet. An Bord waren 335 Menschen, darunter 37 Besatzungsmitglieder“, erklärte der Vertreter der Wasserverkehrsbehörde.

Er fügte hinzu, dass die Kohlendioxid-Feuerlöschanlage aktiviert worden sei.

Der Vorfall habe keine Opfer gefordert.

„Alle Passagiere wurden an einen sicheren Ort evakuiert, sie sind unter der Kontrolle der Besatzung, und es gibt keine Panik. Das Schiff fährt nicht, sondern driftet“, so der Sprecher weiter.

Neues zum Thema: Der Brand wurde lokalisiert. Die Frage der Evakuierung der Passagiere nach Klaipėda (Enddestination der Fähre) werde gelöst, meldete die Quelle.