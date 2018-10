Süd-Syrien: Dschihadisten lassen Waffen und Bärte zurück – VIDEO

Die syrische Armee setzt ihre Offensive gegen die Stellungen der Terrormiliz Daesh (auch Islamischer Staat, IS*) in der Wüste As-Suwaida und in der bergigen Region Es-Safa fort. Ein Sputnik-Video zeigt zurückgelassene Unterkünfte und Stellungen der Extremisten, die vor der syrischen Armee offenbar kampflos geflohen waren.