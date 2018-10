Eine Drohne der Sonderbeobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der Ukraine hat Flugabwehrraketensysteme der ukrainischen Truppen vom Typ Buk in einem von Kiew kontrollierten Gebiet im Donbass beobachtet. Dies teilte der Pressedienst der Beobachtermission am Diensttag mit.