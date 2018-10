Substanz gegen Altern gefunden – Forscher

Forscher von der University of Minnesota und der Mayo Clinic in den USA haben festgestellt, dass der Naturstoff Fisetin die menschliche Gesundheit und die Lebensdauer positiv beeinflusst, meldet das Portal „EurekAlert!“.

Wenn Menschen älter werden, akkumulieren sie geschädigte Zellen, heißt es in der Mitteilung. Das Immunsystem eines jungen Menschen sei gesund und könne die geschädigten Zellen entfernen. Aber mit steigendem Alter funktioniere es nicht so effektiv. Die Zellen würden beginnen, sich zu akkumulieren, was die Verschlechterung des Zustands von Geweben im menschlichen Körper mit sich bringe.

Die Forscher hatten Experimente mit alternden Mäusen mit der Anwendung der Massenzytometrie durchgeführt und festgestellt, dass Fisetin das Niveau der geschädigten Zellen im Organismus reduziert, was den Gesundheitszustand und die Lebensdauer der Versuchstiere verbessert.

Die Forschungsergebnisse zeugen davon, dass Fisetin, das viele Obst- und Gemüsesorten enthalten, die Dauer der gesunden Zeitperiode des Lebens, wenn sich der Organismus in einem optimalen Zustand befinde, sogar am Lebensende verlängern könnte.