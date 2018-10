Nasa meldet Probleme mit US-Raumanzug

„Bei dem EMU 3003-Raumanzug gab es einen Informationsverlust während der Übertragung durch die primäre Funkstation. Die Crew überprüfte die EMU 3003-Ultrahochfrequenzkommunikationen für die Außenbordaktivität-Kommunikation sowie das Luftkissen. Erste Verbindungschecks zeigten keine Abnormalitäten, der Boden erhielt die Daten in vollem Umfang. Die Daten aus dem Informationsaufzeichnungssystem des Raumanzuges kamen nicht in der Form, in der es erwartet wurde“, heißt es in einer Mitteilung.

Es sei gelungen, einen Teil der verlorenen Eigenschaften des Signals wiederherzustellen. Die Ursache für den Kommunikationsverlust sei jedoch nicht festgestellt worden.

Die Nasa hat bereits weitere Beratungen angesetzt, um die Gründe zu ermitteln und einen weiteren Handlungsplan zu skizzieren.

Der US-Astronaut Nick Hague und der deutsche Astronaut Alexander Gerst werden am 19. und 25. Oktober die ISS für einen Außenbordeinsatz verlassen.