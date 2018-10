Giftstoff-Post an Pentagon: Ex-Marine-Soldat verdächtigt – Medien

Ein ehemaliger Soldat der US-Marine wird verdächtigt, in die Aktivitäten verwickelt zu sein, bei denen in dieser Woche Postsendungen mit dem Giftstoff Rizin an US-Behörden geschickt wurden. Dies berichtete der TV-Sender Fox News unter Verweis auf eigene Quellen.

Zuvor gab es Medienberichte, denen zufolge Postsendungen an das Weiße Haus, an das Büro von Senator Ted Cruz in Texas sowie an Verteidigungsminister James Mattis und den obersten Offizier der Marine, Admiral John Richardson, geschickt worden waren, die verdächtige Substanzen enthielten. Mindestens zwei von ihnen sollen positiv auf den Giftstoff Rizin getestet worden seien.

© AP Photo / Giftstoff Rizin in Post an das Pentagon entdeckt – CNN

Der Name des Verdächtigen wurde nicht angegeben. Auch gab es keine Hinweise darauf, ob er festgenommen wurde.

Der vermutliche Täter soll dank der Rücksendeadresse identifiziert worden sein, die auf einem der Umschläge der Sendungen gestanden habe, die an Mattis und an Richardson gerichtet waren.