USA sollen S-300-Technologien „gestohlen“ haben – Rüstungsexperte

„Als wir S-400 entwickelten, sind die Amerikaner zurechtgekommen, etwas geklaut und bis zur nötigen Kondition gebracht haben“, zitierte der Kolumnist der Zeitung „Komsomolskaja Prawda“ Viktor Baranez Auszüge aus einem noch nicht veröffentlichten Interview mit dem Experten in einer Live-Sendung im TV-Sender „Swesda“.

Zugleich sagte Aschurbejli, die russischen Raketen-Abwehrsysteme S-400 und S-500 hätten keine Konkurrenten in der Welt.

© Sputnik / Kirill Kallinikow Russland schließt S-300-Lieferung nach Syrien ab – Schoigu

In Bezug darauf, wie die Lieferung von russischen S-300-Komplexen nach Syrien die Situation in dieser Region beeinflussen kann, sagte der Experte, die S-300-Komplexe seien fähig, einen Luftraum von 150 bis 250 Kilometern abzudecken – je nach Typ der eingesetzten Rakete.

Am 17. September war ein russisches Aufklärungsflugzeug des Typs Il-20 bei einem Flug in der Nähe des russischen Luftstützpunktes Hmeimim in Syrien abgeschossen worden. Zur gleichen Zeit attackierten vier israelische Jets F-16 syrische Objekte in Latakia. Dabei hatte Israel das russische Militär erst eine Minute vorher über den Angriff informiert. Die russische Il-20 konnte nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums nicht rechtzeitig in eine sichere Zone ausweichen. Moskau beschuldigt Tel Aviv, mit seinem „verantwortungslosen Vorgehen“ die russische Il-20 einem Schlag des syrischen Luftabwehrsystems S-200 ausgesetzt zu haben. 15 russische Militärs kamen bei dem Abschuss ums Leben.

© REUTERS / Master Sgt. Kevin J. Gruenwald Als Antwort auf S-300-Lieferung: USA erwägen F-22-Einsatz in Syrien – Medien

Am 24. September hatte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu erklärt, Russland werde als Antwort auf den Il-20-Abschuss die Kommandostellen der syrischen Luftverteidigung mit einzigartigen automatisierten Kontrollsystemen ausstatten sowie in den nächsten zwei Wochen ein modernes S-300-Flugabwehrraketensystem an Syrien liefern.