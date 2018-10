Massenentführung von Galapagos-Schildkröten: Ecuadors Behörden greifen ein

Die Leitung des Nationalparks hat am 27. September die Staatsanwaltschaft von Santa Cruz über den Diebstahl von insgesamt 123 Elefantenschildkröten in Kenntnis gesetzt, die im Arnaldo-Tupiza-Zentrum in Puerto Villamil auf der Insel Isabela gezüchtet worden waren. Es handelt sich um vom Aussterben bedrohte Tiere: Günther-Schildkröten und Höhlenschildkröten.

Die einheimischen Behörden haben eine Voruntersuchung wegen Verbrechen gegen wilde Tiere eingeleitet, die einen vertraulichen Charakter hat.

Das 1993 gegründete Arnaldo-Tupiza-Zentrum sieht seine Aufgabe unter anderem darin, die Bestände der Riesenschildkröten wieder herzustellen.