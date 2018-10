Schießerei im Pariser Stadtzentrum: Verletzte gemeldet

Der Vorfall ereignete sich demnach um 06.15 Uhr MESZ auf der Avenue George V unweit vom Champs-Élysées, wo sich die Nobelhotels „George V“, „Prince of Wales“ sowie eine Kirche und die chinesische Botschaft befinden.

© AP Photo / Claude Paris Schießerei in Marseille: Zwei Tote – VIDEO

Unbekannte sollen ein Auto überfallen haben, in dem sich zwei Insassen befunden hätten. Die am Tatort eingetroffenen Polizisten sollen sie bewusstlos aufgefunden haben. Die beiden mussten in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht werden.

In dem Fall wird zurzeit ermittelt. Am Ort des Geschehens ist der Pariser Staatsanwalt tätig.

Die Täter konnten fliehen.