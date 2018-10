Berlusconi entlarvt eine „Lüge“ auf Putins Geburtstagsparty

„Ich habe noch eine verbreitete Lüge entlarvt. Das Schwarze Meer ist nicht schwarz, sondern hat die schönste satte blaue Farbe“, schrieb Berlusconi auf seinem Twitter-Account.

Ho scoperto un'altra diffusa 'bugia': il Mar Nero non è nero ma un di azzurro intenso bellissimo.. #marnero pic.twitter.com/rcf0F8yCEv — Silvio Berlusconi (@berlusconi) 7 октября 2018 г.

​Auf dem Foto steht der Politiker vor Palmen und zeigt mit seiner Hand auf den Meeresstreifen in der Ferne.

Am 7. Oktober ist der russische Präsident 66 Jahre alt geworden. Am Samstag hatte Berlusconi erklärt, dass er zur Putins Geburtstagsfeier fliege. Vor einem Jahr war der Politiker ebenfalls auf der Feier in Sotschi präsent gewesen und hatte dem russischen Präsidenten einen Bettbezug geschenkt.