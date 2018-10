Beim UFC 229 in Las Vegas hat Khabib Nurmagomedov am Sonntag seinen Kampf gegen Conor McGregor deutlich gewonnen. Der russische Sportler beendete den Kampf nach einer dominanten Vorstellung in der vierten Runde per „Rear Naked Choke“, einem Aufgabegriff. Schauen Sie sich den feierlichen Empfang bei Sputnik an.