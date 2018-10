Krank und ekelerregend: Pimmelbilder überfluten iPhone-Nutzer

Die AirDrop-Funktion von Apple erlaubt Nutzern, via Bluetooth und Wi-Fi Informationen an Menschen in der Nähe zu schicken. Aber wenn die Standardeinstellungen nicht geändert werden, schickt das Gerät auch Daten an Fremde.

Dieses Feature scheinen sich in jüngster Zeit mehrere Männer zunutze gemacht zu haben – offenbar mit weniger, wenn überhaupt, positiven Reaktionen.

Laut Zeitungsangaben haben sich hunderte Frauen über den „ekeligen Trend“ beklagt. Männer schicken ihnen Genitalien-Fotos, wenn sie sich an öffentlichen Plätzen befinden.

„Ich bin im Einkaufszentrum und jemand hat gerade versucht, mir ein Dick Pic zu schicken“, schreibt eine Twitter-Nutzerin.

„Jemand aus dem Bus schickt mir ständig Dick Pics und mein AirDrop will sich nicht ausschalten. Ich bin zu schwul dafür, hör‘ bitte auf“, empört sich eine andere.

„Ich kann nicht glauben, dass jemand gerade versucht hat, mir im Zug ein Dick Pic zu übermitteln. Wo sind die guten alten Zeiten der Entblößung?“, scherzt eine Frau.

Eine Nutzerin äußerte ihre Besorgnis, dass unaufgeforderte Pimmel-Bilder auf diese Weise sogar an Kinder gelangen würden.

Das Blatt erklärt, solche schamlosen Botschaften via AirDrop könnten durch Änderung der Einstellungen umgangen werden. Dafür einfach unter „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „AirDrop“ statt der Option „Jeder“ die Variante „Empfangen aus“ oder „Nur Kontakte“ auswählen.