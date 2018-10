Rumänien will eingetragene Partnerschaft für homosexuelle Paare

„Ich möchte Sie darüber informieren, dass dieses Projekt fertig ist, wir haben es mit Vertretern der Zivilgesellschaft sowie mit öffentlichen Personen und politischen Parteien besprochen. Der Gesetzentwurf soll nächste Woche im Parlament eingereicht werden”, so Negrescu gegenüber der Nachrichtenagentur Agerpres.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Pfarrer verbrennt bei Exorzismus Regenbogenflagge

© REUTERS / Osman Orsal Mit weißen Kügelchen gegen Homosexualität?

Am Wochenende scheiterte in Rumänien ein Referendum über ein verfassungsrechtliches Verbot der Ehe für alle. Die Initiatoren des Volksentscheids wollten erreichen, dass der Begriff „Ehegatte” in der Verfassung durch „Mann und Frau“ ersetzt wird. Nach Angaben des Zentralen Wahlbüros gaben 20,41 Prozent der rund 18 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimmen ab. Für ein gültiges Ergebnis wäre aber eine Beteiligung von mindestens 30 Prozent erforderlich gewesen.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: „Gleiche Rechte für alle“: Europa bittet Poroschenko, Gay Pride anzuführen