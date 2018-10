Mord an bulgarischer Journalistin: Verdächtiger in Deutschland gefasst

Der Oberststaatsanwalt Bulgariens Sotir Tsatsarow hat während einer Presse-Konferenz am Mittwoch bestätigt, dass ein tatverdächtiger Mann im Mordfall der bulgarischen TV-Jorunalistin Viktoria Marinowa in Deutschland gefasst wurde.

„Wir konnten feststellen, dass der Mann das Land (Bulgarien – Anm. d. Red.) am 7. Oktober verlassen hat“, so Tsatsarow. „Nachdem sein Aufenthaltsort festgestellt wurde, wurden internationale Mechanismen eingesetzt und er wurde in Deutschland festgehalten“, so Tstatsarow weiter.

Es handele sich um einen Mann des Jahrgangs 1997. Er heiße Sewerin Krassimirow und sei in Abwesenheit wegen Vergewaltigung und Mordes angeklagt worden.

Der Tatverdächtige soll in nächster Zeit in Deutschland vor Gericht kommen und anschließend nach Bulgarien abgeschoben werden.

Der bulgarische Ministerpräsident Boiko Borissow dankte der deutschen Polizei für ihre operative Hilfe sowie die Festnahme des Verdächtigen. Zudem übte er Kritik an den Medien, die „sich darüber freuten, dass Bulgarien im Zusammenhang mit dem Mord in den Fokus der Weltmedien geraten war" und das Land mit ihren Berichten „verleumdeten".

Die bulgarische Reporterin des privaten Senders TVN Viktoria Marinowa, die sich mit Ermittlungen zur mutmaßlichen Entwendung von Geldmitteln aus EU-Fonds beschäftigt hatte, wurde in einem Park in der Stadt Russe im Norden des Landes am vergangenen Samstag tot aufgefunden. Wie der städtische Staatsanwalt mitteilte, war sie offenbar auf den Kopf geschlagen und erwürgt worden. Noch ist unklar, Ob Marinowa aufgrund ihrer journalistischen Arbeit getötet wurde, ist bislang noch unklar.