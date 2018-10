Zahl der „Opfer“ von Ronaldo steigt weiter – Medien

Eine Frau soll laut dem Blatt eine Schweigeerklärung unterzeichnet haben, wie die US-Amerikanerin Kathryn Mayorga. Eine weitere Frau teilte mit, sie sei von Ronaldo „verletzt“ worden.

Der Anwalt Leslie Stovall, der die Interessen von Mayorga vertritt, sagte, dass er nun diese Informationen prüfe.

© Sputnik / Vladimir Pesny Neue Vergewaltigungsvorwürfe gegen Ronaldo: Zweite Frau belastet Fußball-Star

Anfang der Woche hatte die Zeitung „Daily Mail“ berichtet, dass der Anwalt von Kathryn Mayorga, Leslie Stovall, einen Anruf von einer Frau erhalten habe, „die von ähnlichen Erfahrungen berichtet“.

Somit ist Medienberichten zufolge die Zahl der „Opfer“ des portugiesischen Sportlers auf vier gestiegen.

Die US-Amerikanerin Kathryn Mayorga hatte zuvor Ronaldo der Vergewaltigung beschuldigt. Die 34-jährige Frau aus dem US-Bundesstaat Nevada behauptet, Ronaldo habe sich 2009 in einem Luxushotel in Las Vegas an ihr vergangen. Der Sportler hatte alle Anschuldigungen zurückgewiesen und als „Fake News” bezeichnet.

Nach Angaben des „Spiegels“, der zuvor die Vorwürfe der Frau erstmals veröffentlicht hatte, hatte der Anwalt von Kathryn Mayorga eine Zivilklage gegen Ronaldo eingereicht. Damit sollte eine Verschwiegenheitsklausel für nichtig erklärt werden. 2009 habe der Sportler im Zuge einer außergerichtlichen Einigung 375.000 US-Dollar Schweigegeld an die Frau entrichtet.