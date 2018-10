Zeitreisen doch möglich? Internet-Nutzer finden auf FOTO von 1943 Mann mit Handy

Das Foto aus dem Jahr 1943 zeigt Schwimmer am Towan Beach in Newquay, Cornwall. Darauf ist auch ein Mann in einem braunen Anzug zu sehen, der ein nicht identifizierbares Objekt in den Händen hält.

Andere Sputnik-Artikel: Dieses Hunde-FOTO lässt das Netz staunen>>>

„Britische Kriegsarbeiter machen einen Ausflug an die Küste. Dieser Strand von Cornwall wurde im September 1943 fotografiert“, heißt es in der Bildunterschrift.

'Time traveller using mobile phone' spotted in 1940s photograph of beach goers https://t.co/8Kprnyq5IB pic.twitter.com/UoF02oQ1Dz — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) 8 октября 2018 г.

​Einige Nutzer sehen dieses Bild als einen unwiderlegbaren Beweis dafür, dass Zeitreisen möglich sind:

„Ähm…bin ich im Delirium oder schaut dieser Typ auf ein Handy… in den 1940ern?“

„Ein gutes Foto. Das ist ein Zeitreisender, der in sein Handy guckt, ohne Zweifel“.

„Endlich, der Beweis, dass Zeitreisen möglich sind“.

Andere Sputnik-Artikel: Geheim-Projekt von CIA? „Zeitreisender” zeigt unheimliches Foto aus Zukunft – VIDEO>>>

Ein anderer Nutzer will das Gespräch zurück auf den Boden der Tatsachen holen:

„Ich denke, dieser Typ rollt nur eine Zigarette“.