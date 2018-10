Russland: Schwerer Unfall zwischen Bus und LKW – Tote und Verletzte

In der autonomen Republik Tschuwaschien im europäischen Teil Russlands ist es zu einem schweren Unfall auf der föderalen Fernstraße M7 Wolga gekommen. Das teilte ein Vertreter des russischen Katastrophenschutzministeriums gegenüber Sputnik mit.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend. Dabei kamen zwölf Menschen ums Leben, weitere zehn erlitten Verletzungen.

„22 Menschen sind Opfer des Unfalls geworden. Zwölf von ihnen sind gestorben“, so die Quelle.

Medienberichten zufolge befinden sich drei Verletzte in einem schweren Zustand. Alle Verletzten seien in ein Krankenhaus in der Hauptstadt der Region, Tscheboksary, gebracht worden.

Der Unfall soll bei dem Dorf Bolschije Karatschury passiert sein.

Mehr in Kürze…