„Ufo“ über Nordchina gesichtet

Ein mysteriöses Objekt wurde in der Nacht zum 12. Oktober am Himmel über Peking, Shanxi und der Inneren Mongolei gesichtet. Viele Anwohner veröffentlichten Fotos und Videos von der Erscheinung.

Wie das Online-Portal Shanghaiist berichtete, sahen Anwohner in Teilen Nordchinas am Abend des 11. Oktober ein unbekanntes Flugobjekt, das eine ungewöhnliche Abgasspur hinter sich herzog. In der Nacht überschwemmten Augenzeugen die sozialen Medien in China mit Fotos und Videos vom kuriosen Objekt.

Auch wenn die Möglichkeit besteht, dass es sich bei der „Ufosichtung“ um außerirdisches Leben handelt, ist es doch wahrscheinlicher, dass die merkwürdige Himmelserscheinung von einer Rakete oder einem Flugzeug des chinesischen Militärs verursacht wurde. Laut Shanghaiist war in derselben Gegend zuletzt im April ein ähnliches Objekt gesichtet worden.