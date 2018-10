Tripadvisor zeichnet jedes Jahr die besten Museen der Welt aus. Diesmal führt das Kunstmuseum d’Orsey in Paris die Top-Liste an. Das gab die Touristikwebseite am Freitag bekannt.

Auf Platz zwei rangiert demnach das National September 11 Memorial and Museum (9/11 Memorial & Museum) in New York. Ihm folgt das New Yorker Metropolitan Museum of Art.

Auf Platz vier steht das British Museum in London. Den fünften Platz belegt der Prado in Madrid.

Zu den Top 10 gehören außerdem die Akropolis in Athen, der Louvre in Paris, das National World War II Museum in New Orleans (US-Bundesstaat Louisiana), das Nationalmuseum für Anthropologie in Mexiko-Stadt und das Kriegsopfer-Museum in Ho Chi Minh Stadt in Vietnam.