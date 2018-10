Elon Musk versucht es jetzt mit Tequila

Tesla will die Herstellung von Tequila starten. Laut CNBC hat das Unternehmen mit der Registrierung der entsprechenden Marke begonnen.

Der Antrag auf Handelsmarkenregistrierung von „Teslaquila“ sei offiziell bei der Patentbehörde der USA eingereicht worden. Die Handelsmarke wird für „Agave-Destillat“ und „Blaue-Agave-Destillat“ eingetragen, was unter dem Namen und als „Tequila“ weit bekannt ist.

© AP Photo / Paul Sakuma Nach Verbalangriff auf US-Börsenaufsicht: Tesla-Aktien abgestürzt

Die Sprecher des Unternehmens erklärten, dass, obwohl die Handelsmarke zurzeit nicht gebraucht werde, eine „gewissenhafte Absicht“ existiere, sie in Zukunft zu verwenden. Vermutlich sei zuvor in Jamaika ein Antrag auf Registrierung dieser Handelsmarke eingereicht worden, um bei der Registrierung in den USA die Priorität zu haben, sollte jemand versuchen, die Marke auf dem Territorium des Landes früher zu registrieren.

Am 1. April hatte der Gründer des Unternehmens, Elon Musk, einen Tweet gepostet, dass die Firma bankrottgegangen sei. Im Tweet hieß es, dass er (Musk – Anm. d. Red.) vor dem Elektrocar Tesla Model 3 umringt von Flaschen mit der Etikette „Teslaquila“ entdeckt worden sei. In Musks Gesicht waren dabei Spuren von getrockneten Tränen zu sehen.