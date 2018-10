Experte nach Sojus-Panne: „Nick Hague ist kein Astronaut“

Der Amerikaner Nick Hague, der mit seinem ersten Flug an Bord einer am Donnerstag verunglückten Sojus MS-10 gewesen war, gilt nach der Klassifikation der Internationalen Aeronautischen Vereinigung (FAI) nicht als Astronaut. Das sagte Alexander Schelesnjakow, Mitglied der Russischen Akademie für Raumfahrt, am Samstag gegenüber Sputnik.