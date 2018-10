Einsatz in Dagestan: FSB eliminiert IS-Kämpfer - VIDEO

In der russischen Teilrepublik Dagestan sind zwei Mitglieder der Terrormiliz „Islamischer Staat“* (IS) getötet worden. Das russische Nationale Anti-Terror-Komitee veröffentlichte am Samstag Aufnahmen der Operation.

Das Video zeigt die Erstürmung eines Hauses, in dem sich Terroristen verschanzt hatten. Die Sicherheitskräfte lieferten sich einen Schusswechsel mit den Terroristen.

An der Operation waren Agenten des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB sowie die Polizei beteiligt. Bei dem Schusswechsel wurden drei FSB-Mitglieder verletzt. Unter der Zivilbevölkerung kam niemand zu Schaden.

Die Sicherheitskräfte entdeckten in dem Haus Waffen und Munition.

Nach Angaben der Einsatzzentrale waren die IS-Kämpfer in Angriffe auf Vertreter der Justizbehörden Dagestans verwickelt, darunter auch in den Mord an zwei Polizisten in diesem Jahr.

Auf das Konto der Terroristen gehen laut dem Anti-Terror-Komitee Morde an Zivilisten sowie die Sprengung einer Moschee und die Schändung des Grabs eines prominenten Geistlichen Dagestans.

* Eine in Russland verbotene Terrororganisation