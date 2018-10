Sinai-Halbinsel: Ägyptische Drohnen im Kampf gegen IS-Kämpfer – VIDEO

Im Video wird die Arbeit unterschiedlicher Fluggeräte gezeigt, darunter auch während eines Einsatzes gegen Terroristen. Dabei sind die Nutzung der Drohnen aus chinesischer Produktion Chengdu Wing Loong sowie die Handlungen von deren Operateuren zu sehen. Laut dem russischen TV-Sender „Swesda“ werden diese Drohnen von den ägyptischen Militärs bei den Attacken gegen Kämpfer der Terrormiliz IS* („Islamischer Staat“; auch Daesh) auf der Sinai-Halbinsel eingesetzt.

Zuvor hatte die ägyptische Armee den Beginn einer der größten Anti-Terror-Operationen auf der Sinai-Halbinsel verkündet, wo sich in den schwer zugänglichen Gebieten Extremisten-Milizen festgesetzt hatten.

© Sputnik / Andrej Tschapligin Ägyptische Luftwaffe greift Terror-Objekte auf der Sinai-Halbinsel an

In Ägypten waren im November 2017 bei einem Terrorangriff auf eine Moschee auf der Sinai-Halbinsel Hunderte Menschen getötet und verletzt worden. Die Terroristen griffen ein Gebetshaus in der Nähe der Stadt al Arisch im Norden des Sinais an, wo sich die Gläubigen zum Freitagsgebet versammelt hatten.

Nach Angaben der Staatspresse gab es damals mindestens 305 Tote. Mehr als 100 Menschen wurden verletzt. Präsident Abd al-Fattah as-Sisi kündigte eine drei Tage andauernde Staatstrauer an. Medienberichten zufolge ist diese Attacke der schwerste Terroranschlag in Ägyptens Geschichte.

Als Antwort darauf sollen Medienberichten zufolge die unbemannten Drohnen der ägyptischen Armee zwei Fahrzeuge von mutmaßlichen Terroristen angegriffen haben, die am Anschlag auf die Mosche beteiligt gewesen seien. Dabei seien 15 Terroristen getötet worden.

*Eine in Russland verbotene Terrorvereinigung.