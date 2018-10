„Dönermesser-Prozess“: Täter wegen versuchtem Doppelmord zu neun Jahren verurteilt

Das Motiv des abgelehnten Asylbewerbers ist nach Angaben des Blattes Eifersucht. Die Richter am Landgericht Neubrandenburg sind demnach überzeugt: Der 29-Jährige hat am 18. Mai in Neubrandenburg mit einem zuvor aus einem benachbarten Dönerimbiss gestohlenen Messer seine Ex-Freundin, eine 38 Jahre alte Neubrandenburgerin, und einen Bekannten, einen 31-jährigen Deutschtürken, lebensgefährlich verletzt.

Nur dank einer schnellen Notoperation überlebte die Frau, schreibt der Nordkurier weiter. Die Frau war als Zeugin vor Gericht aufgetreten. Sie war unter anderem zu ihrer Beziehung zu dem Angeklagten befragt worden. Sein Motiv war demnach Eifersucht. Vor Gericht soll ein Zuschauer an einem vorigen Prozesstag mit Blutrache gedroht haben. Der Täter muss jetzt neun Jahre ins Gefängnis.