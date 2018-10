Polizei im Einsatz: Schüsse am Kölner Hauptbahnhof gefallen

Am Kölner Hauptbahnhof sollen am Montag gegen 12.50 Uhr mehrere Schüsse gefallen sein. Die Polizei hat inzwischen auf Twitter mitgeteilt, dass es sich dabei um eine Geiselnahme handelt. Beamte und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Bahnhof ist weiträumig abgesperrt.

Der Breslauer Platz ist ebenfalls gesperrt. Die Polizei meldete allerdings auf Twitter, sie habe bislang keine Hinweise auf Schüsse oder Tote.

Aktuelle Info zur #Geiselnahme in #Köln: Wir bestätigen derzeit keine #Schüsse und keine #Toten. Bitte warten Sie auf offizielle Informationen und verbreiten Sie keine Gerüchte und Spekulationen! — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) October 15, 2018

​Zu der Geiselnahme kam es laut Medienberichten in der Bahnhofsapotheke. Nach Informationen von FOCUS Online hatte sich ein Mann mit einer Frau in einem lokalen McDonalds gestritten, später verlagerte sich der Streit in eine gegenüberliegende Apotheke. Ob das Paar noch in der Apotheke ist oder es sich um andere Personen handelt, sei unklar.

​Die Deutsche Bahn hat auf Twitter mitgeteilt, dass es wegen der Polizeiermittlungen zu Sperrungen und Zugausfällen komme. Der Bahnsteig der S-Bahn-Gleise sei bereits gesperrt.

Im Bereich #BreslauerPlatz hat es eine #Geiselnahme gegeben. Die Polizei ist mit Einsatzkräften vor Ort und klärt die Situation. Bitte meiden Sie den Bereich. Folgen Sie uns hier für wichtige Infos. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) October 15, 2018