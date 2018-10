Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof: Täter bereits unter Kontrolle

Das SEK stürmte die Apotheke und überwältigte den Täter. Die Geisel sei nur leicht verletzt. Die Frau werde derzeit medizinisch versorgt.

Aktuelle Info zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln:

Der #Täter wurde bei den Zugriffsmaßnahmen schwerst verletzt und wird derzeit reanimiert. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 15. Oktober 2018

Der Hauptbahnhof bleibe vorerst gesperrt.

Am Montagmittag hatten Medien von Schüssen am Kölner Hauptbahnhof berichtet. Später teilte die Polizei mit, es handle sich um eine Geiselnahme. Ein Mann soll sich zuvor mit einer Frau in einem lokalen McDonalds gestritten haben. Später soll sich der Streit in eine gegenüberliegende Apotheke verlagert haben.