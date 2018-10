Wollte eine 14-Jährige anzünden: Kölner Geiselnehmer offenbar IS-Sympathisant

Zu der Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof am heutigen Montag gibt es inzwischen neue Erkenntnisse: Der Täter wollte nach Medienberichten zunächst ein 14-jähriges Mädchen anzünden, dann verschanzte er sich in einer Apotheke. Der Mann soll ein Sympathisant der Terrormiliz „Islamischer Staat“* (IS) und polizeibekannt sein.