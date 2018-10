Schauspieler Alec Baldwin will Trump „stürzen”

„In Amerika ist es üblich, Änderungen durch Wahlen zu erreichen. Hier zu Hause wechseln wir die Regierung auf eine geordnete und formale Weise. Und gerade auf so eine ordentliche, formale und legitime Weise müssen wir die Administration von Donald Trump entmachten“, erklärte der Schauspieler während seiner Rede in New Hampshire bei einer Party aus Anlass des jährlichen Herbstdinners der Demokratischen Partei.

© AP Photo / Matt Sayles “Trump außer sich”: Alec Baldwin verrät, was Melania über Donald denkt

In seiner Rede hatte Baldwin die Wähler dazu aufgerufen, dafür die Zwischenwahlen zum US-Kongress zu nutzen, die am 6. November stattfinden. Bei der Abstimmung werden das Repräsentantenhaus (435 Plätze) sowie mehr als ein Drittel des Senats (35 Plätze) neu gewählt.

Wie zuvor berichtet wurde, liegen laut den Angaben von Umfragen die Demokraten um 11 Prozentpunkte vor den Republikanern. Ihre Unterstützung der Demokratischen Partei haben 53 Prozent, die der Republikanischen Partei 42 Prozent der Befragten angekündigt.

Außer seiner Schauspielkarriere ist Baldwin dadurch bekannt, dass er den gegenwärtigen US-Präsidenten in der Show „Saturday Night Live“ regelmäßig parodiert. Im vorigen Jahr wurde ihm für diese Rolle die Prämie „Primetime Emmy Award“ verliehen.