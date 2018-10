Klimawandel: Bier könnte bis zu 600 Prozent teurer werden

In der wissenschaftlichen Fachzeitschrift „Nature Plants“ schreiben Forscher, dass es durch kommende Hitze- und Dürreperioden zu einem deutlichen Rückgang der Gerste-Ernten kommen wird. Laut der aktuellen Studie werde Bier deshalb zum Teil deutlich teurer.

15 Prozent weniger Gerste

Basis der Berechnungen sind die vier sogenannten RCP-Szenarien des Weltklimarates, die verschiedene mögliche Entwicklungen des Weltklimas bis 2099 prognostizieren. Demzufolge würde die weltweite Gerste-Produktion im Durchschnitt um 15 Prozent fallen.

Dieser Ernterückgang werde sich jedoch überproportional auf das verfügbare Angebot für die Produktion solcher „Luxus-Lebensmittel“ wie Bier auswirken, so die Forscher.

Die Folge: Global gesehen werde sich der Bierpreis verdoppeln. Regional werden die Preise aber sehr stark variieren. In manchen Weltregionen könnten sie sogar über 600 Prozent steigen.

Mitteleuropa trinkt am meisten Bier

Die Höhe der Preissteigerung hängt einerseits davon ab, wie hoch die einzelnen Regionen von der Gerste-Knappheit betroffen sind, andererseits vom aktuellen Ausgangspreis. In Ländern, in denen Bier bereits viel kostet, wird die Preissteigerung weniger stark ausfallen, als dort, wo das Getränk bereits günstig angeboten wird. Bier ist in Deutschland für vergleichsweise wenig Geld erhältlich.

Nirgendwo wird mehr Bier pro Kopf getrunken als in Mitteleuropa: Spitzenreiter sind Iren und Tschechen, gefolgt von Österreichern, Esten, Deutschen, Polen und Belgiern.

Fast 200 Prozent teurer im Durschnitt

Wie sich die Bier-Situation entwickeln könnte, berechnen die Autoren am Beispiel von Irland. Im Durchschnitt der vier Klimamodelle werde dort der Bierpreis um 193 Prozent steigen: Bestenfalls 43 Prozent, schlechtestenfalls bis zu 338 Prozent.

Bier lässt sich zwar prinzipiell aus fast jeder Getreideart brauen, bis hin zu Mais und Reis. In Deutschland mit seinem Reinheitsgebot von 1516 ist die Akzeptanz solcher Gerste-freien Biere allerdings gering.