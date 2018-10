Geiselnahme in Köln: Polizei identifiziert den Täter

Die Polizei bestätigte in einer Pressekonferenz am Dienstag, dass es sich bei dem Täter um einen 55-jährigen syrischen Flüchtling handele, dessen Ausweispapiere am Tatort gefunden worden seien.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof: Täter bereits unter Kontrolle

© AFP 2018 / Oliver Berg Wollte eine 14-Jährige anzünden: Kölner Geiselnehmer offenbar IS-Sympathisant

Spezialkräfte schossen den Täter nieder, als dieser die Geisel mit einer Schusswaffe in der Hand bedroht hatte. Nach einer stundenlangen Operation sei der Mann nicht mehr in Lebensgefahr. „Er liegt aber weiter im Koma”, so die stellvertretende Polizeipräsidentin von Köln Miriam Brauns.

Am Montagmittag hatten Medien von Schüssen am Kölner Hauptbahnhof berichtet. Später teilte die Polizei mit, ein Mann habe in einem lokalen McDonalds einen Brandanschlag verübt, wobei ein 14-jähriges Mädchen Brandverletzungen erlitten habe. Anschließend soll sich der Täter in einer benachbarten Apotheke verschanzt und eine Frau als Geisel genommen haben.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Polizei im Einsatz: Schüsse am Kölner Hauptbahnhof gefallen