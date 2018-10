USA: Verbündete in Syrien halten hunderte Extremisten fest

Laut Dunford ist eines der Probleme, mit denen die von den USA unterstützten Milizen in Syrien konfrontiert sind, die große Zahl ausländischer Kämpfer, die festgehalten werden. So würden die Demokratischen Kräfte Syriens (SDF), ein kurdisch-arabisches Bündnis, das von den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) geführt wird, etwa 700 Kämpfer aus 40 Ländern festhalten. SDF versuche, diese Extremisten in ihre Heimatländer zurückzubringen, sagte Dunford am Dienstag in Washington bei einer Konferenz zur Bekämpfung des gewalttätigen Extremismus.

© REUTERS / Aboud Hamam/File Photo „Diplomatische Landung“: USA fassen Fuß in syrischen Kurdengebieten

Allerdings würden die Fortschritte bei der Rückführung dieser Kämpfer zur Strafverfolgung durch politische Faktoren und unzureichende rechtliche Rahmenregelungen verzögert. „Wir müssen einen Weg finden, um diese Herausforderung anzugehen und diese Festgenommenen daran zu hindern, zu Führern zukünftiger extremistischer Organisationen zu werden," so Dunford.

Zudem verwies er auf die nach wie vor hohe Anziehungskraft der Terrormiliz „Islamischer Staat"*: Zwar sei die Zahl der ausländischen Anhänger der Dschihadisten, die nach Syrien kommen, von etwa 1500 pro Monat vor drei Jahren gewaltig gesunken, betrage aber immer noch 100 Menschen pro Monat.

Zuvor hatten die USA die verbündeten Länder, deren Staatsangehörige nach Syrien gekommen waren, um auf der Seite der Terrormilizen zu kämpfen, aufgefordert, die gefangenen Kämpfer zurückzunehmen und selbstständig vor Gericht zu stellen.

* Islamischer Staat, auch IS, eine in Russland verbotene Terrorvereinigung.