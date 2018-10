Sichtung über Chicago: „Ufo-Verschwörung“ – „Akte X“-Star spielt in Hollywood-Film

Die „Sony Pictures“-Filmstudios in Hollywood haben eine angebliche Ufo-Sichtung über Chicago aus dem Jahr 2006 verfilmt. US-Schauspielerin Gillian Anderson, bekannt aus der TV-Serie „Akte X“, spielt darin eine Professorin, die versucht, das Himmelsrätsel zu lösen.

Darstellerin Gillian Anderson spielte jahrelang die Wissenschaftlerin Dana Scully in der weltweit erfolgreichen US-amerikanischen Mystery- und Science-Fiction-Serie „Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI“. Nun muss sie in einem aktuellen Film erneut in die Rolle einer Wissenschaftlerin schlüpfen und mysteriöse Vorgänge entschlüsseln.

„Die Ufo-Verschwörung“ lautet der Titel eines neuen Hollywood-Films, den „Sony Pictures“ produziert haben. Das berichten mehrere Medien, darunter das internationale Film-Lexikon „imdb“ . Der Film behandelt eine Ufo-Sichtung, die sich angeblich so zugetragen haben soll.

Im November 2006 sorgte die Sichtung von Objekten über dem Internationalen O’Hare Flughafen in Chicago für internationales Medieninteresse. Der Film „Die Ufo-Verschwörung“ ist seit Ende September im DVD-Handel erhältlich.

