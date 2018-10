Attentat von Kertsch: Russische Behörden veröffentlichen Details über Opfer

Am Mittwoch hat sich in der Stadt Kertsch auf der russischen Halbinsel Krim ein schweres Attentat ereignet. Ein junger Mann schoss in einer Berufsschule um sich und zündete einen Sprengsatz. Nun haben russische Behörden neue Details zu den Opfern der Tragödie offengelegt.

Demnach ist die Zahl der Toten in Folge des Attentates auf 20 gestiegen. Eine Person erlag in der Nacht im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Zudem ist nun bekannt geworden, dass unter den Opfern 15 Studenten und fünf Angestellte der Berufsschule sind.

Sechs der toten Studenten waren minderjährig und neun zwischen 20 und 21 Jahre alt.

Auch über Verletzte liegen nun nähere Angaben vor.

Zwölf Menschen befänden sich nach wie vor in der Reanimation.

Insgesamt sind 44 Verletzte in Krankenhäusern untergebracht. 34 Menschen sind in einem mittelschweren, drei in einem schweren und sieben in einem äußerst schweren Zustand.