Brigitte Macron erschreckt Netz mit ihrem Aussehen – FOTOs

Die Frau des französischen Präsidenten zeigte sich der Öffentlichkeit in einem dunkelblauen Kleid mit kurzen Ärmeln.

Nutzer von sozialen Netzwerken lenkten jedoch die Aufmerksamkeit auf ihre Hände und Schultern, die wie nur mit Haut überzogene Knochen ausgesehen hätten. In den Kommentaren empfahlen einige Nutzer der First Lady ein paar Kilo zuzunehmen, andere spekulierten darüber, dass Brigitte an Anorexie und an einer schweren Erschöpfung leiden würde.