Syrien: Terroristen beschießen Wohnviertel von Aleppo

Kämpfer von Terrorgruppen haben laut einer Quelle von Sputnik in syrischen Militärkreisen Wohnviertel der Stadt Aleppo mit Granatwerfern beschossen.

Die Terrorgruppen, die sich im Stadtviertel Raschidin festgesetzt haben, sollen demnach den Stadtbezirk New Aleppo beschossen haben. Bei dem Beschuss seien Zivilisten verletzt worden.

© AP Photo / Bram Janssen Angriff von US-Koalition in Deir ez-Zor fordert Todesopfer unter Zivilisten

Terrorkämpfer, die sich in den Vororten von Aleppo verschanzt haben, beschießen regelmäßig das Stadtzentrum sowie andere Vororte von Aleppo mit Granatwerfern und selbstgebastelten Raketen. Am 25. September hatten sie die Wohnviertel Halab al-Jadid und al-Sakhra am Stadtrand unter Beschuss genommen. Damals wurden drei Menschen, darunter auch ein Kind, verletzt.