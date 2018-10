Der saudiarabische Journalist Jamal Khashoggi ist tot – Trump

„Es sieht definitiv so aus. Sehr traurig“, sagte Trump vor Journalisten.

US-Außenminister Mike Pompeo erklärte am Donnerstag, die saudischen Behörden hätten versprochen, eine ordentliche Untersuchung des Falls von Khashoggis Verschwinden durchzuführen. In wenigen Tagen sollen alle wichtigen Fakten der Regierung in Washington vorgelegt werden.

