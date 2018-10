Überfall auf Geldtransporter in Berlin: Polizeihubschrauber suchen nach Räubern

Der Polizei zufolge ereignete sich die Attacke um etwa 7.30 Uhr in der Schillingstraße. Die Täter sollen den Geldtransporter mit zwei Autos gestoppt, die hinteren Türen des Wagens geknackt und das Geld entwendet haben. Es habe dabei keine Verletzten gegeben. Bisher lägen keine Angaben über die Summe des erbeuteten Geldes vor.

Gegen 7:30 Uhr haben Unbekannte in der Schillingstr. einen Geldtransporter überfallen und sind anschließend mit 2 Fahrzeugen und Beute geflüchtet. Auf der Flucht wurde ein Streifenwagen beschossen. Unsere Kolleg. wurden zum Glück nicht verletzt. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 19. Oktober 2018

​Die Polizei sei derzeit mit einem Großaufgebot im Einsatz und riegele das Gebiet großflächig ab.

Die Räuber seien mit zwei Autos Richtung Kreuzberg geflohen, wobei ein Polizeiwagen die Verfolgung aufgenommen habe. Auf der Neuen Grünstraße soll der Funkwagen von den Tätern beschossen worden sein. Die Polizisten seien gezwungen gewesen, die Verfolgung abzubrechen. Verletzt wurde niemand.

In der Feilnerstraße in Kreuzberg sei einer der beiden Fluchtwägen in einen Autounfall geraten und habe nicht weiterfahren können. Die Täter sollen aus dem Unfallauto in den zweiten Fluchtwagen gestiegen und davongefahren sein. Die Polizei habe im Stadtteil mit Spürhunden und Hubschraubern nach den Flüchtigen gesucht. Bislang sei nicht bekannt, um wie viele Täter es sich handle.

Das Hinweis- und #Uploadportal ist auch über jede beliebige Seite unserer Homepage zu erreichen: https://t.co/iqHtR8Bv1F pic.twitter.com/k8roBomdFn — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 19. Oktober 2018

​Auf ihrer Internetseite bittet die Polizei die Bevölkerung, etwaige festgehaltene Fotos und/oder Videos der Tat an die Ermittler zu übersenden.