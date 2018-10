Explosion in Pyrotechnik-Fabrik nahe Sankt-Petersburg

In einer Pyrotechnik-Fabrik in der russischen Stadt Gattschina (Oblast Leningrad) ist es am Freitag zu einer Detonation gekommen.

​Zu den Ursachen der Explosion werde zurzeit ermittelt, sagte eine Sprecherin der regionalen Regierung.

Laut einem Sprecher der regionalen Zivilschutzbehörde befanden sich in dem Gebäude, in dem es zu der Explosion gekommen war, fünf Menschen. Zwei von ihnen seien ums Leben gekommen: Ihre Leichen seien von den Rettungsdiensten entdeckt worden. Drei weitere Menschen seien verschüttet worden. Zwei von ihnen seien bereits in Sicherheit gebracht worden. Die beiden seien verletzt.

На заводе «Авангард» в Гатчине произошел взрыв (видео) https://t.co/bMFrNoLFWr pic.twitter.com/XWn7JeRFWS — Вестник СЗФО (@szfo_vestnik) October 19, 2018​

Взрыв произошел в Гатчине Ленинградской области. Подробности пока не известны. pic.twitter.com/x4U5Lphjrt — Ульяна Ларина (@Larina__larina) October 19, 2018​

У нас тут бабахнуло неслабо, в ушах до сих пор звенит. pic.twitter.com/HB6HWm9CVM — Пятая Колонка (@5th_kolonka) October 19, 2018

Alle vier Stockwerke der Fabrik seien völlig eingestürzt, sagte ein Vertreter der Rettungsdienste gegenüber Sputnik. Laut dem Pressedienst der Regionalen Regierung kam es zur Verspätung eines Vorortszuges auf der Strecke Sankt-Petersburg — Luga, wo die Züge nach Riga, Pskow und Minsk kursieren, weil die der Fabrik naheliegenden Eisenbahngleise verschüttet worden waren.

