So kann Lieferung modernisierter S-300 Lage in syrischem Kampfgebiet ändern – Experte

Medienberichten zufolge hat Russland modernisierte Versionen der Flugabwehrraketensysteme S-300 an Syrien geliefert, und zwar die Version S-300PM-2. Der Militärexperte Viktor Murachowski hat in einem Interview mit der Föderalen Nachrichtenagentur FAN aufgeklärt, wie diese Raketenkomplexe die Lage in den Kampfgebieten in Syrien verändern können.