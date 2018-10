Parlamentswahl in Afghanistan: Zahl der Toten steigt auf mindestens 44, 238 Verletzte

Die Parlamentswahlen in Afghanistan drohen, ein Desaster zu werden. Bei den Bombenangriffen am Samstag sind mindestens 44 Menschen getötet worden, 238 weitere haben Verletzungen erlitten. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Pajhwok.

Ein Vertreter des afghanischen Innenministeriums soll mitgeteilt haben, dass es am Samstag mindestens drei Explosionen in der Nähe von Wahllokalen in Kabul gegeben habe.

© Sputnik / JAK Terroranschläge bei Parlamentswahl in Afghanistan: Zahlreiche Tote und Verletzte

Der afghanische Innenminister Wais Barmak habe laut dem TV-Sender TOLOnews indes festgestellt, mindestens 10 Polizisten, ein Soldat und 17 Zivilisten seien am Samstag getötet sowie 83 Zivilisten und 17 Polizeibeamte verletzt worden.

Barmak zufolge sollen am Wahltag insgesamt 192 bewaffnete Vorfälle auf dem Territorium des Landes registriert worden sein, darunter Terroranschläge und Explosionen.