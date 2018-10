Foto der „schönsten Stewardess der Welt“ entfacht Internet Hype

Ein verliebter Passagier an Bord eines Air Asia-Fluges verlieh dem Ausdruck „Liebe auf dem ersten Flug“ eine besondere Bedeutung, als er am 12. Oktober aus Hongkong abflog. George Wong machte insgeheim ein Foto von einer Flugbegleiterin, die während des gesamten Fluges seine Aufmerksamkeit erregte.

Er postete den Snap auf Facebook und schrieb dazu: „Erschwingliche Tarife mit unglaublichen Aussichten, worüber kann man sich denn da beschweren?“ Es dauerte nicht lange, bis das Foto schnell viral ging und 4000 Likes, 2000 Shares und eine Menge schmeichelhafter Kommentare sammelte.

Angezogen von ihrem Körperbau, haben Internetnutzer nicht aufgehört, ihr ein Loblied zu singen, in dem sie die junge Frau zur schönsten Flugbegleiterin der Welt erklärt haben.

Bei der jungen Frau handelt es sich um Mabel Goo, eine 24-jährige Chinesin aus Malaysia, die während eines Air Asia-Fluges aus Hongkong gerade Chips an die Reisenden verteilte, als das Foto entstand, heißt es in Medienberichten.

Eine Person schrieb: „Wo kann man ein Ticket buchen, nur um auf dem gleichen Flug zu sein wie sie?“

Ein anderer fügte hinzu: „Ich würde während des Fluges den Hilfe-Knopf so oft wie möglich drücken.“

Wie bekannt wurde, ist Mabel Goo Studentin der Wirtschaftswissenschaften und nebenbei auch freischaffende Tänzerin.

In einem Post an ihre neuen Fans schrieb Mabel: „Ich weiß nicht, warum diese Bilder so beliebt wurden, aber es ist sehr nett, dass die Leute so nette Worte fanden.“

„Ich möchte nur meinen Job als Flugbegleiterin nach bestem Kräften erledigen und dafür sorgen, dass jeder einen angenehmen Flug hat“, ergänzte sie.

Andere haben inzwischen ihre Verachtung für die Fotos ausgedrückt und gesagt, dass das Ganze einfach nur „gruselig“ sei.

„Alle sabbern über das Mädchen, aber denkt irgendjemand daran, dass das nicht das richtige Verhalten ist“, schrieb ein Nutzer.

Nichtdestotrotz scheint Mabel von der ihr geschenkten Aufmerksamkeit unbeeindruckt zu sein und scherzt auf Instagram: „Kann mir irgendjemand sagen, wie eine zufällige Person so viral wurde?“

Seitdem die Fotos geteilt wurden, haben sich sehr viele Leute bei Mabels Instagram angemeldet.