Antonow 124: Legendärer Flugzeug-Gigant landet in Düsseldorf

Die Antonow 124 (AN-124): Sie wiegt über 170 Tonnen, kann bis zu 150 Tonnen Nutzlast transportieren, wurde in den 1980er Jahren in der Sowjetunion als größtes Lastflugzeug entwickelt und landet am Montag in Düsseldorf. Erwartet wird der Flieger um 13:30 auf dem Düsseldorfer Flughafen. Dort wird er bis Dienstag, 12 Uhr, auf dem Rollfeld an der Position V01 zu bestaunen sein. Es gibt derzeit weniger als 30 solcher Flugzeuge weltweit.

An Bord der Maschine befindet sich Fracht aus der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Landen sollte diese in Düsseldorf eigentlich bereits am Sonntag. Ein Defekt verzögerte aber den Abflug.

Wer die Route des Fliegers im Internet verfolgen möchte, dem helfen die folgenden Daten:

Flugnummer: ADB 3993

Registrierung: UR-82072