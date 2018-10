Dutzende russische Fußball-Fans bei Rolltreppen-Absturz in Rom verletzt - VIDEO

Dutzende Fans des russischen FC ZSKA Moskau sind beim Einsturz einer Rolltreppe in Rom verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in der U-Bahn kurz vor einem Champions-League-Spiel.

Die Fans waren abwärts, als die Rolltreppe aus noch ungeklärter Ursache einstürzte.

Nach Angaben der russischen Botschaft in Italien erlitten insgesamt 30 Russen Verletztungen. Sieben von ihnen seien in kritischem Zustand.

Die Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Ein Feuerwehr-Sprecher hatte von mindestens 15 Verletzten gesprochen. ZSKA Moskau trifft am Dienstag in der italienischen Hauptstadt auf AS Rom.

Italienische Medien berichten, dass Fans auf der Treppe herumgesprungen seien. Dies habe einen technischen Fehler verursacht, der dazu geführt habe, dass die Rolltreppe plötzlich nach unten gerast sei.

Videos und Fotos des Unfalls in Rom: